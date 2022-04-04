اكتشاف نوع فرعي جديد من سلالة أوميكرون بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام صينية بأن سلطات البلاد الصحية اكتشفت نوعا فرعيا جديدا من سلالة أوميكرون الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.



وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن المتغير الفرعي الجديد اكتُشف لدى مريض بكورونا يعاني من أعراض خفيفة، لافتة إلى أن هذه الحالة تم تحديدها في مدينة تقع على بعد 70 كيلومترا من شنغهاي.

وأضافت أن النوع الجديد متفرع من المتغير BA.1.1 لسلالة أوميكرون، حيث أنه لا يتطابق مع الأنواع المكتشفة سابقا في الصين وحول العالم.

وذكر مسؤولو مدينة داليان شمال الصين أن حالة لنوع فرعي جديد غير معروف تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة.