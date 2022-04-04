شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة احرص على تناولها في السحور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يحرص الكثيرون طوال شهر رمضان على اختيار الوجبات الصحية في وجبة الفطور والأكلات المشبعة في السحور.



وللتخلص من الجوع والعطش طوال نهار رمضان أثناء الصيام، هناك مجموعة من الأطعمة التي تتميز بفوائدها الصحية، والتي تمد الصائم بالطاقة، وتساهم في تخليصه من الشعور بالخمول والكسل.

ويجب أن تتضمن وجبة السحور، التي تُعتبر مثل الفطور الخفيف، خضراوات وقليلا من الكربوهيدرات مثل الخبز وأطعمة غنية بالبروتين.

ويستعرض التقرير التالي مجموعة من المواد الغذائية التي يجب أن تكون حاضرة على مائدة سحور رمضان، وفقاً لموقع "ACT News".

- البقوليات

يمكن أن يساعد تناول البقوليات مثل الفول والشوفان في السحور على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وتحتوي البقوليات على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الهضم وتنظيم الجهاز الهضمي.

كما تتميز باحتوائها أيضاً على البروتين الضروري لإصلاح وبناء أنسجة الجسم وتقوية المناعة وضمان عدم إصابة الجسم بالمرض أثناء الصيام.

- التمر

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يحتوي التمر على 3 أنواع من السكر: الجلوكوز والسكروز والفركتوز.

ويرفع الجلوكوز مستويات السكر في الدم، بينما يحافظ الفركتوز والسكروز على ثباتها.

- الفاكهة والخضراوات

يجب جعل الفاكهة والخضراوات مكونات أساسية في السحور ووجبة الإفطار، وذلك لغنى الفواكه والخضراوات بالألياف والفيتامينات والكالسيوم والمعادن المهمة لصحة الإنسان ومنحه الطاقة اللازمة لصيام رمضان.

ويُنصح باختيار الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، وتجنب تناول الفاكهة الحمضية للغاية.

- الأرز البني

يعتبر الأرز البُني من الأطعمة التي ينصح بتناولها في وجبة السحور لاحتوائه على كربوهيدرات معقدة.

وتحتاج الكربوهيدرات المعقدة وقتاً أطول للتحلل والامتصاص أكثر من الكربوهيدرات البسيطة ومن ثم القدرة على تحمل الجوع لفترة أطول.

- الخبز الأسمر

يحتوي الخبز الأسمر على نسبة كبيرة من فيتامين (ب 1)، والألياف الغذائية التي تعمل على تنظيم عملية الهضم، ومنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، ولذلك، ينصح بتناوله في وجبة سحور رمضان.

- البروتين

ينصح باحتواء وجبة السحور على البروتين، والذي يمكن الحصول عليه من البيض.

ويحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتينات التي تعمل على تنشيط الجسم، ومنح الصائم الشعور بالشبع لفترة طويلة.