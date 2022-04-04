شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلول تقضي على دهون البطن في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يجد الكثير منا في شهر رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد، ولكن تتمثل الصعوبة في محاولة فقدان دهون المعدة العنيدة.



ويقدم موقع "هيلث لاين" الأمريكي في التقرير التالي، أفضل حلول يمكن أن تساعدك على التخلص من دهون المعدة بسهولة.

1- تناول ألياف قابلة للذوبان

ينصح خبراء التغذية بتناول كثير من الألياف القابلة للذوبان، لأنهم وجدوا أن تناول 10 جرامات منها يزيد احتمالية فقدان دهون المعدة بنسبة 3.7%.

توجد الألياف القابلة للذوبان في بذور الكتان وشعيرية شيراتاكي وكرنب بروكسل وثمار الأفوكادو والبقوليات.

2- اعتمد على الحمية مرتفعة البروتين

يمثل البروتين عنصراً مهماً في عملية فقدان الوزن، وتزيد الوجبات المشبعة بالبروتين من هرمون PYY في الجسم الذي يساعد على الشعور بالشبع.

ولاحظ خبراء التغذية أن الأشخاص الذين يتناولون بروتينا أكثر يمتلكون دهون معدة أقل ممن سواهم.

3- خفض معدلات توتر

يمكن أن يساهم التوتر في زيادة دهون المعدة، إذ يولد التوتر أدرينالين مما يخلق الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر.

وأظهرت الأبحاث أن ارتفاع نسبة الكورتيزول يؤدي للشعور بالجوع وتقود نسبة دهون المعدة للارتفاع.

4- لا تتناول كثيرا من الأطعمة السكرية

أظهرت الدراسات علاقة بين ارتفاع نسبة السكر في الجسم وزيادة دهون البطن، إذ إن السكر الأبيض يؤدي لجني الوزن، وينصح بالاستغناء عنه واللجوء للعسل الأبيض بنسب معقولة.

5- تقليل النشويات

تقليل نسبة النشويات يساهم بشكل أساسي في فقدان دهون المعدة، خاصةً النشويات المكررة.

6- تجنب المشروبات الغنية بالسكر

يشتهر رمضان بالمشروبات الغنية بالسكر مثل الكركديه والسوبيا وقمر الدين، ولكن مثل هذه المشروبات تساهم بقوة في زيادة دهون البطن.

ينصح خبراء التغذية بتجنب هذه المشروبات تماماً لأنها ذات تأثير أسوأ من الحلويات.

7- تناول السمك الغني بالدهون أسبوعياً

يحتوي السمك المشبع بالدهون مثل السلمون والسردين على أوميجا 3 وبروتين يقيك من أمراض كثيرة، كذلك يقلل نسبة الدهون في الجسم بشكل عام.