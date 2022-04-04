شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوقت المثالي لممارسة الرياضة في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

مع حلول شهر رمضان المبارك، يحتار الكثير من معتادي ممارسة الرياضة في قرار الاستمرار فيها خلال الشهر الفضيل.



ويرجع الأمر في توقف الكثيرين عن ممارسة الرياضة خلال رمضان إلى جفاف الجسم بسبب قلة الماء بداخله والامتناع عن تناول الطعام خلال النهار، مما يجعل من الصعب عليهم ممارسة الرياضة.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على النشاط البدني هو جزء أساسي من الحياة وهو مهم للغاية لصحتك العامة، لذا فإن التوقف عن القيام بذلك لمدة شهر كامل قد يكون له تأثير سلبي على الصحة الجسدية والعقلية.

لذلك، يُنصح خبراء الصحة العامة بممارسة الرياضة في رمضان أيضاً، ولذلك لمنع زيادة الوزن، وتنشيط الدورة الدموية والتغلب على الشعور بالكسل.

ووفقاً لموقع "orphansinneed"، من الممكن ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر رمضان، لكن يجب التعامل بطريقة مختلفة قليلاً عن الطريقة التي تمارس بها الرياضة في المعتاد.

في الواقع، من أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها خلال شهر رمضان تدريبات القوة أو المقاومة والتي يتم فيها التدريب بالأثقال (باعتدال).

ومن خلال التركيز على عضلاتك، سوف تمنع فقدان العضلات بشرط أن يظل نظامك الغذائي ثابتاً وعدم الوقوع في فخ الإفراط في تناول جميع الأطعمة الدسمة أثناء الإفطار.

ويفضل بعض الأشخاص القيام بتمارين القلب أو الكارديو، وبينما يعد هذا أمراً مفيداً لصحة القلب، إلا أنه قد يكون أكثر ثقلاً وإجهاداً على الجسم.

وذلك نظراً لأن تمارين الكارديو تجعلك تشعر بالعطش أكثر من تمارين القوة، ويمكن أن تتطلب طاقة أكبر بكثير من جسمك بشكل عام.

وإذا كنت ترغب في ممارسة تمارين الكارديو، ففكر في المشي أو الركض بطريقة لا تجعلك تتنفس أو تلهث، لأنها من الأنشطة البدنية الخفيفة وغير المتعبة بشكل مفرط.

يجب مراعاة الوقت الذي تمارس فيه الرياضة بعناية خلال شهر رمضان، لأنك على الأرجح سترغب في شرب الماء أثناء التمرين أو بعده مباشرة.

ولذلك، لا يُنصح بالتمارين الرياضية في منتصف اليوم، ويوصى بدلاً من ذلك بمزامنة التمرين مع وجبتي الإفطار أو السحور.

ويطلب معظم المدربين الشخصيين من عملائهم المسلمين ممارسة التمارين قبل الإفطار مباشرة حتى يتمكنوا من تناول الطعام والشراب مباشرة بعد ذلك.

لكن بعض الأشخاص يجدون أنه من الأسهل ممارسة الرياضة بعد الإفطار أو قبل السحور مباشرة حسب جدولهم الزمني.

ولكن، لا يُنصح بشكل عام بممارسة الرياضة أثناء الصيام، ولكن إذا كانت هذه هي المرة الوحيدة التي يمكنك فيها التركيز على لياقتك البدنية، فمن الأفضل ممارسة رياضات مثل المشي البطيء أو القيام بشيء أخف مثل تمارين المقاومة.

ويجب أيضاً تجنب ممارسة الرياضة في أكثر فترات اليوم حرارة، خاصة في فصل الصيف.