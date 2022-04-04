شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: لم نسجل أى حالة وفاة لليوم الـ11 على التوالى و7 إصابات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي حالات وفاة بكورونا لليوم الـ 11 على التوالي، وتسجيل 7 إصابات جديدة، فضلا عن تماثل ٤ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

وأوضحت الصحة الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٦٩١ حالة، من بينها ٥ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٠٥ أشخاص.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٦ مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٤٥ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٣ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.