أشياء تجنب القيام بها بعد الإفطار مباشرة في رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تعتقد أن الأكل الصحي هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على لياقتك ونشاطك، فأنت مخطئ، إذ تؤثر أيضا أنشطتنا قبل تناول الطعام وبعدها بشكل كبير على سلوك أجسامنا.



وفيما يلي نستعرض لكم أشياء لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشرة، وفق ما أورد موقا "healthline" و"timesofindia".

1. تنظيف أسنانك:

يؤدي تنظيف أسنانك بعد الأكل إلى تغطية أسنانك بجزيئات الأطعمة شديدة الحموضة، وبدلاً من حماية أسنانك بالفلورايد، ينتهي بك الأمر بإيذاء مينا الأسنان عند تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الأكل مباشرة، لذا من الأفضل أن تنتظر 30 دقيقة أو غسل أسنانك عند الاستيقاظ وقبل النوم مباشرة، وفقا لموقع مصراوي.

2. التدخين:

يجب تجنب التدخين بعد الإفطار، لأنه يحتوي على ما لا يقل عن ستين مادة مسرطنة.

3. ممارسة الرياضة:

يؤدي ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام، في بعض الحالات، إلى تحسين أداء التمرين، ولكن يُنصح بالانتظار لمدة 45 دقيقة على الأقل لبدء التمرين بعد تناول وجبة دسمة.

4. الاستحمام:

من الأفضل يجب الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد الوجبة قبل الاستحمام، إذ يحتاج الهضم إلى الكثير من الطاقة وعندما تستحم، تقوم الأوعية الدموية بتحويل التدفق إلى الجلد وهو ما يتكيف مع تأثير الماء البارد.

5. الشاي والقهوة:

كلاهما له فوائده صحية، ولكن الإفراط في تناولهما يعد أمرًا سيئًا، ووفقًا لخبراء الصحة، يجب تناول الشاي أو القهوة بعد ساعة واحدة فقط بعد أي وجبة.

6. الفاكهة:

عندما تأكل الفاكهة بعد الوجبة، فإنها تختلط بالطعام، وبالتالي لا تنتقل في الوقت المناسب إلى الأمعاء، وتفسد، نتيجة لذلك، تفسد الطعام أيضًا.

7. المشي:

يذهب الأشخاص للمشي على الأقدام مباشرة بعد الوجبة معتقدين أن ذلك يساعدهم على هضم الطعام بسهولة، ولكنها هذا الاعتقاد ما هو إلا خرافة، لذا من الأفضل المشي بعد 30 دقيقة على الأقل لأن الطعام يحتاج إلى وقت ليستقر.

8. النوم:

النوم بعد تناول الطعام مباشرة يعتبر فكرة سيئة، لذا يجب أن تحاول الانخراط في أي نشاط تحبه، مثل مشاهدة التلفاز والدردشة مع الأصدقاء والعائلة، ولكن تجنب النوم فورًا، لأنك عندما تستلقي، تنتقل العديد من عصارات الجهاز الهضمي في الاتجاه المعاكس ونتيجة لذلك تتأثر عملية الهضم بأكملها بشكل سيئ.