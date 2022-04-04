تعرف على الفرق بين المصل واللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة المصرية عن الفرق بين مصطلحين علميين كثيراً ما يترددان على الأسماع، لا سيما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ألا وهما اللقاح والمصل.



وأوضحت الوزارة، عبر إنفوغراف نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، الفرق بين التعبيرين اللذين يختلطان على الكثيرين ويظنان أنهما شيء واحد.

ولفتت إلى أن المصل عبارة عن أجسام مضادة يتم تحضيرها والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها.

وأشارت إلى أن المصل يستخدم في الأغراض العلاجية ويأتي مفعوله حال استخدامه، في حين يُعَدُّ اللقاح عبارة عن استخدام مسبب المرض أو جزء منه ومعالجته بطريقة معينة لاستخدامها في تحفيز جهاز المناعة وإحداث استجابة مناعية لمواجهة العدوي.

وذكرت أن اللقاح يُستخدم في الأغراض الوقائية، موضحةً أن مفعوله يأتي بعد مدة تتراوح بين 10-14 يوماً.