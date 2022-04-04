فوائد مذهلة لخضرة عادية.. في متناول اليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يساعد البروكلي على سرعة استعادة النشاط بعد التعافي من "كوفيد-19" ويمنع تطور الأورام الخبيثة.



وتشير الطبيبة الروسية زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن البروكلي يحتوي على مادة السلفورافان، التي تحمي الجسم من انتشار الخلايا السرطانية وتبطئ عملية الشيخوخة. كما أن لهذه المادة تأثيرا مضادا للفيروسات بما فيها الفيروس التاجي.

وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية، أن مادة السلفورافان ساعدت على تخفيض مستوى الضرر وقللت من تكاثر الفيروس التاجي.

وتوجد هذه المادة بالإضافة إلى البروكلي في اللفت والفجل ولكن بتركيز أقل.

وتنصح بافلوفا، بإضافة البروكلي إلى النظام الغذائي اليومي. ويجب قبل طهي البروكلي تقطيعه وبعد 30-60 دقيقة معالجته حراريا.