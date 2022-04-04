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جوجل يضيف خصائص تحدد مصادر الأخبار

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل يضيف خصائص تحدد مصادر الأخبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة  جوجل، عن تطوير خصائص جديدة في محرك البحث جوجل، ستتيح لمستخدم المحرك طريقتين جديدتين، لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة.

 

الخاصية الأولى على علامة «يتم الاستشهاد بها كثيراً جداً»، لتنبيه المستخدم إلى المقالات التي جرى الاستشهاد بها في القصص الإخبارية الأخرى.

 

والخاصية الثانية، فتتعلق بالأنباء العاجلة، عندما يتم الإشارة إلى التغييرات مع تطور أي قصة إخبارية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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