هكذا تحذف أحداث التقويم على آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يحتاج الكثيرون أحياناً إلى حذف أحداث التقويم على هاتف "آيفون" التي لم تعد ذات صلة، ولكن يجدون صعوبة في تحقيق ذلك.



وبحسب ما نشرت مجلة "سيدتي"، نقلاً عن موقع «business insider»، فمن الممكن حذف أحداث التقويم بطريقة بسيطة وفق الخطوات التالية:

حذف أحداث التقويم على "أيفون"

يُمكن للمستخدم حذف كل الأحداث الفردية التي أنشأتها في تقويم جهاز "آيفون" بسهولة، عبر الضغط على الحدث، ثم اختيار «حذف الحدث»، في أقصى أسفل الشاشة.

أما إذا كان الحدث المراد حذفه متكرراً، فإنك سوف ترى خياراً آخر إما حذف الحدث المحدد أو جميع الأحداث المستقبلية هي الأخرى أيضاً، ولكن يمكنك حذف الأحداث أو التقاويم المشتركة، ربما تحتاج إلى طرق إضافية أخرى.

حذف حدث تقويم مشترك

انتقل إلى تطبيق التقويم، ثم حدد مكان الحدث الذي تريد التخلص منه.

اضغط على رفض لاستجابة الدعوة.

حذف التقويم كاملاً

انتقل إلى تطبيق التقويم.

ثم في الجزء السفلي من الشاشة عليك الضغط على خيار «التقويمات» ثم عرض التقويمات التي تمت مزامنتها حالياً مع التطبيق.

حدد التقويم الذي لديك رغبة في حذفه، ثم اضغط فوق زر المعلومات الموجودة على اليمين.

مرر الشاشة إلى الأسفل تماماً حتى تستطيع رؤية زر حذف التقويم، ثم اضغط للحذف.

سوف تظهر لك رسالة تطلب منك تأكيد عملية الحذف للتقويم المراد حذفه، لإعلامك بأنه سيتم الحذف النهائي.

اضغط فوق حذف التقويم مرة أخرى لتأكيد حذفه بالكامل.