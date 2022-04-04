الرسائل الصامتة و5 ميزات أخرى قادمة إلى إنستغرام.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إنستغرام عن مجموعة من ميزات المراسلة الجديدة للمستخدمين. تقوم المنصة المملوكة لشركة فيس بوك باختبار هذه الميزات لبعض الوقت، وتعتبر الميزات الجديدة جزءاً من خطة الشركة لتعزيز الرسائل ومقاطع الفيديو على المنصة.



فيما يلي أهم الميزات الجديدة التي أعلنت عنها انستغرام، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

ميزة الرد السريع لإرسال رسالة دون الدخول إلى البريد الوارد

أضافت إنستغرام ميزة جديدة إلى نظامها الأساسي تتيح للمستخدمين الرد على رسالة دون الدخول إلى البريد الوارد. قبل هذه الميزة، كان على المستخدم الذهاب إلى البريد الوارد وترك موجز ويب أو المشاركة التي كان يشاهدها للرد على أي رسالة.

تحقق مما إذا كان أصدقاؤك على إنستغرام متصلين بالإنترنت

تمامًا مثل فيس بوك مسنجر، سيتمكن مستخدمو إنستغرام من رؤية المستخدمين المتصلين بالإنترنت. سيكون المستخدمون النشطون مرئيين في الجزء العلوي من قسم البريد الوارد. هذه إحدى الميزات الرئيسية التي تعكس التكامل بين إنستغرام ومسنجر.

ميزة مشاركة المنشورات السريعة

تتيح لك ميزة المشاركة السريعة مشاركة أي صورة أو مقطع فيديو بسرعة مع جهات الاتصال التي تتفاعل معها بشكل متكرر. تم دمج الميزة في مفتاح الإرسال الذي يمكن رصده أسفل كل منشور على إنستغرام. بمجرد النقر مع الاستمرار على مفتاح الإرسال، ستتمكن من رؤية 4 مستخدمين تفاعلت معهم أكثر من غيرهم.

إرسال رسائل صامتة دون تنبيه إشعار

يمكن لمستخدمي إنستغرام الآن إرسال رسالة صامتة إلى المستخدمين الآخرين دون أي تنبيه. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة جدًا للمستخدمين الذين يرغبون في التواصل دون إرسال إشعارات غير مرغوب فيها. لإرسال رسالة صامتة أو "رسالة مباشرة مكتوبة"، يجب إضافة "silent" في رسالتك. ستشير نافذة منبثقة أعلى الرسالة أيضًا إلى الميزة.

مشاركة معاينة أغنية مع أصدقائك

في العام الماضي، أضاف إنستغرام ميزة تتيح للمستخدمين إضافة موسيقى إلى منشوراتهم وقصصهم. الآن، تضيف ميزة تتيح لك مشاركة معاينة لمدة 30 ثانية لأغنية من “موسيقى أبل، وموسيقى أمازون، وسبوتيفاي” الأصدقاء. سيتمكن المستخدم الذي تشارك المعاينة معه من سماعها مباشرة من نافذة الدردشة.

إنشاء استطلاع لمجموعة على إنستغرام

أعلن إنستغرام عن تقديم واحدة من أكثر ميزات الدردشة الجماعية شيوعًا في مسنجر. ستتيح لك الميزة إنشاء استطلاع مباشرةً في الدردشة الجماعية الخاصة بك. حتى الآن، كان خيار إنشاء استطلاع متاحًا فقط لقصص إنستغرام. باستخدام الميزة الجديدة، ستتمكن من تلقي نتائج في استطلاع من مجموعة مختارة من المستخدمين.