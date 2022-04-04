نظام غذائي يمكنه التغلب على مرض السكري.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن لنظام غذائي "يغير قواعد اللعبة" أن يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على التغلب على المرض، حتى عندما لا يعانون من زيادة الوزن.

وكان اكتشاف علمي سابق قد وجد أن مرض السكري من النوع 2 ليس حالة تستمر مدى الحياة، ويمكن عكسها من خلال فقدان الوزن بشكل كبير في نظام غذائي صارم يحتوي على 800 سعرة حرارية يومياً.

ونظراً لأن معظم المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فقد يُفترض أنهم وحدهم هم من يمكنهم تحقيق ذلك. ولكن دراسة جديدة وجدت أن وضع الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي على نظام غذائي يتكون من المخفوقات والخضروات، يمكن أن يؤدي إلى عكس داء السكري من النوع 2.

وقام الباحثون في جامعة نيوكاسل بتجنيد 20 شخصاً لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي، ويعانون من مرض السكري من النوع 2، ووجد أن لدى معظمهم كمية عالية بشكل غير طبيعي من الدهون في الكبد أو البنكرياس، وهذا يضعهم في المجموعة المعروفة باسم TOFIsوهم نحيفون من الخارج وبدينون من الداخل.

وساعد فقدان الوزن عندتناول المشروبات المخفوقة واتباع نظام غذائي نباتي، متبوعاً بعدة أسابيع من تناول الطعام بطريقة معقولة 70 في المائة من الأشخاص في التجربة على عكس مرض السكري لديهم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

قال البروفيسور روي تايلور، من جامعة نيوكاسل، والذي من المقرر أن يقدم النتائج في المؤتمر الاحترافي للسكري في المملكة المتحدة لعام 2022 "بالنسبة لغالبية الأشخاص الذين عانوا من مرض السكري لمدة تقل عن ست سنوات، يمكنهم عكس مرض السكري من خلال إنقاص الوزن بعناية بالتشاور مع الطبيب".