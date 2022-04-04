الكاظمى يدعو للعمل لضمان استقرار إنتاج الطاقة الكهربائية فى العراق

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى تهيئة كل السبل والبدائل التي تضمن إستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بمختلف الظروف المناخية.

وذكر الكاظمي ،خلال ترأسه إجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة " أن التحديات المتمثلة بإرتفاع درجات الحرارة في الصيف والتغيرات المناخية يجب أن تقابلها حلول عملية وسريعة، وبما يتجاوز سوء التخطيط الذي شهده قطّاع الطاقة وساهم في صناعة الأزمة إلى ما وصل إليه الحال اليوم"،حسب بيان للحكومة العراقية.