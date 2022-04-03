شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحدث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع كورونا بعد تحسن الوضع الوبائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت وزارة الصحة الكويتية البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع كوفيد-19 في المستشفيات والمراكز التخصصية بعد تحسن الوضع الوبائي وانخفاض نسبة الاشغال السريري في الاجنحة والعناية المركزة.



وجاء في البروتوكول المحدث وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية مساء الأحد أن البروتوكول يصف الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع المرضى بشكل عام، ومرضى كوفيد بشكل خاص تحت عنوان «العودة إلى الوضع الطبيعي».



وأوصى البروتوكول المحدث أن يتم دمج أماكن الانتظار داخل استقبال الطوارئ، بحيث لا تعود هناك أماكن مخصصة لمرضى كوفيد وغيرهم، كما أوصى البروتوكول بأن اختبار المسحة لا يتم للجميع، بل فقط لمن يشتبه في إصابتهم، كما تضمن البروتوكول أنه في حالة إصابة شخص، فلا داعي لحجر الآخرين، ولا داعي لتطلب عمل اختبار مسحة لهم، إلا في حال ظهور أعراض عليهم.



كما أوصى البرتوكول بأنه لا داعي لاختبار المسحة قبيل العمليات كما كان الأمر أثناء الجائحة، ولا داعي أيضا لاختبار المسحة لمرافقي المريض.



وأشار البروتوكول إلى عدم وصف الأدوية التالية لعلاج كوفيد وهي هايدروكلوروكين، ولوبنافير، وفاموتيدين، وايفرمكتين، وحدد الأدوية المستخدمة لعلاج كوفيد هي: رمدسفير، وديكسامثاسون، وستروفيماب، وتوفاستينيب.