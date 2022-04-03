اخبار الخليج

السفير البريطاني باليمن: الهدنة في اليمن خطوة إيجابية لكن يجب البناء عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني باليمن: الهدنة في اليمن خطوة إيجابية لكن يجب البناء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير البريطاني في اليمن ريتشارد أوبنهايم، اليوم الأحد، إن الهدنة في اليمن خطوة إيجابية لكن يجب البناء عليها.

وأضاف السفير البريطاني - في حديث مع قناة "العربية" الإخبارية - "نعمل على تحويل الهدنة إلى وقف دائمللنار.

وتابع السفير البريطاني لدى اليمن: نسعى لدعم الجهود للتوصل إلى حوار سياسي، وإن وجود نحو 700 يمني في المشاورات أمر إيجابي.

وقال: نريد مشاركة الحوثيين بالمشاورات، لكن الأمر عائد لهم، ونحن نأمل بالتحاق الحوثيين بالمشاورات، وإلا سيفقدون فرصة للمستقبل.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا