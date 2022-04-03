شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني باليمن: الهدنة في اليمن خطوة إيجابية لكن يجب البناء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير البريطاني في اليمن ريتشارد أوبنهايم، اليوم الأحد، إن الهدنة في اليمن خطوة إيجابية لكن يجب البناء عليها.

وأضاف السفير البريطاني - في حديث مع قناة "العربية" الإخبارية - "نعمل على تحويل الهدنة إلى وقف دائمللنار.

وتابع السفير البريطاني لدى اليمن: نسعى لدعم الجهود للتوصل إلى حوار سياسي، وإن وجود نحو 700 يمني في المشاورات أمر إيجابي.

وقال: نريد مشاركة الحوثيين بالمشاورات، لكن الأمر عائد لهم، ونحن نأمل بالتحاق الحوثيين بالمشاورات، وإلا سيفقدون فرصة للمستقبل.