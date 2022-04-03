شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، خلال لقائه، اليوم الأحد، في مكتبه بدار مجلس الأعيان مع سفير المجر لدى المملكة اتيلا كالي، مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.

وبحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - اليوم الأحد أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الفايز متانة العلاقات الأردنية المجرية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

من جانبه، ثمن السفير المجري الدور الكبير الذي يقدمه الأردن من أجل احلال السلام في المنطقة ورعايته للاجئين السوريين، مبينا أن الأردن يقوم بدور محوري وكبير من أجل إنهاء الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وهو دور يحظى بتقدير الجميع.

وأشار إلى العديد من أوجه التعاون بين هنغاريا والأردن، خاصة في مجال التعليم والسياحة، لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات وخاصة الزراعية والتكنولوجية.