شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد العرقسوس في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر العرقسوس من أهم المشروبات الشعبية في شهر رمضان، فلا تخلو مائدة في أغلب أرجاء الوطن العربي منه، فما هي فوائد وأضرار العرقسوس؟.



العرقسوس من الأعشاب المُعمِّرة التي تتفرّع جذورها الطويلة والمُجعَّدة أُفقيًّا وتنتشر تحت الأرض، ويتميّز بنكهته المُميَّزة والقوية وطعمه الحلو

رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والرحمة والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، ويجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات.

وصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله على كاّفة المسلمين، لذا فمن أدرك الشهر وكان سليماً غير مريض، أو مُقيماً غير مسافرٍ، أصبح الصوم عليه واجباً شرعيّاً، إمّا أداءً وإمّا قضاء.

ويستثنى من ذلك الهرم الكبير الطاعن في السن، ومن به مرض مُزمن وشديد لا يشفى منه، فهذان لا يستطيعا صيام رمضان لا قضاءً ولا أداءً.

الصيام شرعاً هو "الامتناع والإمساك بنيَّةٍ عن مُفسدات الصوم وعن جميع المُفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمس"، أي أنّ الصوم هو الإمساك عن تناول شيء حِسّي يدخل بطن الشخص في فترة مُعيّنة، وهو من طُلوع الشّمس إلى غروبها.

وتُعدّ النيّة شرطاً من شروط استحضار القلب والعزم على تمسّك الشّخص بنيّة الأجر و الثواب؛ ليتميّزالعبد بأفعاله بين العادة والعبادة، فيُعتَبر الصوم بذلك طاعةً وتقرُّباً لله تعالى.

العرقسوس مشروب أسود اللون يتميز بحلاوة ومرارة الطعم في آن واحد، ويصنع من جذر نبات عرق السوس، وهو أحد أهم المشروبات التقليدية في أغلب الدول العربية، خاصة مصر وسوريا، كما أنه من الأصناف الأساسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

يستخدم جذر نبتة عرقسوس في عدة مجالات منها صناعة العصائر والحلويات، كما تتسع مجالات استخدامه لتشمل الاستخدامات الطبية، وذلك لما له من آثار إيجابية عديدة على صحة الإنسان.

ويكثر البحث عن السعرات الحرارية في مشروب العرقسوس؛ لمعرفة هل يسبب زيادة الوزن للصائمين أم لا؟، والإجابة أن كل 100 جرام (نصف كوب) من العرقسوس يحتوي على 275 سعرا حراريا، بجانب العديد من العناصر الغذائية الأخرى.

بينما يحتوي كل 11 جراما (قطعة واحدة) من العرقسوس على ما يلي:

- السعرات الحرارية: 39 سعرا حراريا.

- إجمالي الدهون: 3 جرامات.

- الدهون المشبعة: 0 جرام.

- الكوليسترول: 0 ميلليجرام.

- الصوديوم: 32 ميلليجرام وهو ما يُمثل 1% من القيمة اليومية الموصي بها .

- إجمالي الكربوهيدرات: 9 جرامات، وهو ما يُمثل 3% من القيمة اليومية الموصي بها .

- الألياف الغذائية: 0 جرام.

- السكريات: 5 جرامات.

- البروتينات: 3 جرامات.

- فيتامين (أ): 0% من القيمة اليومية الموصي بها.

- فيتامين (ج): 0% من القيمة اليومية الموصي بها.

- الكالسيوم: 0% من القيمة اليومية الموصي بها.

- الحديد: 3% من القيمة اليومية الموصي بها.

فوائد مشروب العرقسوس في رمضان

يبحث كثيرون عن فوائد العرقسوس للجسم في رمضان، باعتباره مشروب أساسي على المائدة الرمضانية ويغري الصائمون بحلاوة مذاقه.

العرقسوس مشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، فضلاً عن تركيزه العالي بالمعادن، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

ومن أهم فوائد العرقسوس للجسم في رمضان ما يلي:

1- ترطيب الجسم

يخسر الصائمون الكثير من الماء خلال ساعات الصيام الطويلة، خاصة إذا صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، لذا يبحثون عن مشروبان تعوضهم ما فقدوه.

ويعتبر أحد أهم فوائد العرقسوس في رمضان ترطيب الجسم وتعويض الصائم عن السوائل المفقودة حلال النهار، ويمكن تناوله وقت الإفطار أو بعده.

2- الحد من حرقة المعدة

يعاني كثير من الصائمين من مشاكل حرقة المعدة واضطرابها، نتيجة التغير المفاجئ في عادات ومواعيد الأكل في رمضان.

ومن أهم فوائد العرقسوس في رمضان التخفيف والحد من حرقة المعدة، إذ يحتوي هذا المشروب على حمض (الجليسريزيك) الذي يمتلك خصائص مضادة الالتهابات، ويرفع مستوى مناعة الجسم، ويعمل على تسريع إصلاح بطانة المعدة وإعادة توازنها.

3- تخفيف الارتجاع المريئي

كشفت مجلة الطب الشعبي الأسترالية عن نتائج دراسة أجريت في سنة 2017 على 58 من مرضى الارتجاع المريئي، حيث أشارت إلى أن تناول جذر العرقسوس بشكل يومي يساعد على تخفيف أعراض الارتجاع المريئي بفاعلية تفوق استخدام أدوية مضادات الحموضة.

4- تخفيف عسر الهضم

يساعد شرب العرقسوس في رمضان على الحد من عسر الهضم، وفقا لنتائج دراسة أجريت في سنة 2012 ونشرت في مجلة الطب البديل، حيث تناول 50 متطوعا يعانون من عسر الهضم 75 ملليجراما من كبسولة العرقسوس لمدة 30 يوما، وأثبتت النتائج تحسن الأعراض بشكل كبير لديهم مقارنة بالمرضى الآخرين.

5- علاج القرحة الهضمية

يسهم شرب العرقسوس في رمضان في علاج القرحة الهضمية، بما فيها قرحة المريء، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والتي تحدث عادة نتيجة الإصابة بالجرثومة الحلزونية، سواء كانت قد حدثت خلال رمضان أو قبل الدخول في الشهر.

6- التخفيف من التوتر والقلق

يساعد شرب العرقسوس في رمضان على الحد من التوتر والقلق الذي قد يعتري بعض الصائمين خلال الشهر، إذ يسهم في رفع تركيز هرمون الكورتيزول في الدم، والذي يقوم بدوره بمقاومة الشعور بالقلق أو التوتر.

7- فقدان الوزن

على الرغم من قلة الدراسات حول فوائد عرق السوس في رمضان لخسارة الوزن، لكن يعتقد بعض العلماء أنه يساعد على فقدان الوزن بمعدل نصف كيلوجرام.

أما عن فوائد شرب العرقسوس على الريق يوميا للسحر، والتي يكثر البحث عنها على موقع "جوجل" العالمي، فإن كثيرين تحدثوا عن تجربتهم معه هذا المشروب في علاج السحر.

وكتب أحدهم أنه يبطل أفعال الجن، بما في ذلك الأسحار الموجودة داخل الجسد على شكل عقدة أو ورم خاصة بمنطقة الظهر، ويخرج السحر سواء المشروب أو المأكول على شكل شبه إسهال لونه مائل الى السواد نوعا ما وكأنه وحل، وله رائحة لا تشبه غيره من الفضلات.

بشأن فوائد العرقسوس لمرضى السكر، فإنه رغم أن الكثير من الأبحاث أشارت إلى الفوائد المحتملة لهذا المشروب في خفض سكر الدم لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، لكن لا يؤثر على نسبة السكر لدى الأشخاص الأصحاء.

ولكن لا تزال هذه الفوائد بحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث على البشر لإثباتها.

العرقسوس غني بمادة الفلافونويد، وهي المادة الفعالة الرئيسية في هذا المشروب، وتمنحه القدرة على علاج الكثير من الأمراض مثل الالتهاب، وأمراض الجهاز الهضمي، والذئبة الحمامية الجهازية، إضافة إلى مرض السكري.

ووفقا لدراسات أجريت على فئران مصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، فإن مشروب العرقسوس نجح في الآتي:

- تقليل مستويات الجلوكوز في الدم.

- إعادة وظائف الكلى إلى طبيعتها.

- التقليل من فقدان وزن الجسم المترافق بمرض السكري.

- تعديل التأثير الضار لمرض السكري على نشاط المالونالدهيد الكلوي.

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أما عن فوائد العرقسوس للضغط فهي عديدة، نذكر منها:

- يرفع ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية لمن يُعانون من انخفاض ضغط الدم، ما يُساعد في التخفيف من أعراض الدوخة والإرهاق.

- يعمل على ارتفاع مستويات الصوديوم وخفض مستويات البوتاسيوم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم، نتيجة مُركَّب الغليسريزين الذي يحتويه العرقسوس، الذي يثبِّط إنزيمًا مُعيّنًا ينتج عنه تأثير مُشابه لتأثير الكورتيزول في الجسم

- أظهر تناول العرقسوس تحسُّنًا في ضغط الدم لدى المرضى الذين يُعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابيّ الناتج عن الاعتلال العصبي السكري.

أضرار الإفراط في تناول العرقسوس

رغم أن مشروب العرقسوس غني بالعديد من الفوائد الصحية، فإن الإفراط في شربه يسبب بعض المشاكل التي يمكن تجنبها، فما هي أضرار العرقسوس؟.

وتعتبر الجرعات المعتدلة من هذا المشروب طيب المذاق آمنة بشكل كبير، لكن عند الإكثار من تناوله تظهر المشاكل الجانبية، ومن أضرار الإفراط في شرب العرقسوس في رمضان ما يلي:

- ارتفاع الضغط.

- ارتفاع الصوديوم.

- نقص البوتاسيوم.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- الإصابة بالتسمم حال تناول جرعات مفرطة من العرقسوس، ما يؤدي إلى الفشل الكلوي وتراكم السوائل في الرئتين.

علاوة على ذلك، يتفاعل العرقسوس مع عدد كبير من الأدوية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلاني المختص قبل شرب العرقسوس في رمضان.