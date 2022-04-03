نصائح للتغلب على إدمان القهوة في رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

يعاني أغلبنا بشكل عام، وعشاق القهوة بشكل خاص من انسحاب الكافيين في الجسم خلال شهر رمضان.



ويواجه هؤلاء الذين يداومون على تناول القهوة الصباحية وقتاً صعباً خلال الشهر الكريم سواء في التركيز أو الاستيقاظ دون تناول قهوتهم الصباحية.

ويقدم موقع "كافيين إنفورمر" الأمريكي في التقرير التالي نصائح بسيطة لمواجهة إدمان الكافيين في رمضان.

1- تناول كوب القهوة بمجرد الإفطار

إذا لم تستطع مقاومة رغبتك في كوب القهوة، يُنصح بتناول كوب قهوة أو شاي بمجرد تناول وجبة الإفطار كي لا تضر بأوقات نومك.

2- أفسح مجالاً للتمارين الرياضية في يومك

قد يكون من الصعب تقبل هذه النقطة نظرا لأنك تشعر بالتعب من انسحاب الكافيين والصيام، لكن القيام بتمرين مهما كان بسيطاً سوف يساعدك على التغلب من صداع انسحاب الكافيين.

3- اجعل المياه صديقك المفضل

بدلاً من اللجوء للقهوة أو مشروبات الطاقة في وقت الإفطار، استبدلها بكوب مياه.

4- اجعل استهلاكك للقهوة محدوداً

وبدلاً من قطع القهوة فجأة بإمكانك أن تقلل استهلاكك يومياً وتدريجياً على مدار الشهر الكريم كي لا تعاني من أعراض انسحاب.

5- احصل على كفايتك من النوم

المعروف أنه رغم حبنا الكبير للنوم، لكننا لا نلتزم بالحصول على قسط واف منه في الشهر الكريم بسبب تغيير مواعيد النوم وتضييع وقت طويل في متابعة البرامج والمسلسلات التلفزيونية.

يٌنصح بالحصول على 7 أو 8 ساعات نوم للتغلب على إحساس التعب الذي يولده غياب القهوة.

6- تناول وجبة سحور وإفطار متوازنة

يمدك ذلك بطاقة تكفي لمواجهة أعراض انسحاب الكافيين التي تتمثل في فقدان الطاقة بشكل جذري.