خبراء: تناول نفس الطعام يمكن أن يضر بصحتك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

لدينا جميعًا وجباتنا وأطعمتنا المفضلة، ولكن الخبراء يقولون إن تناول نفس الطعام باستمرار يمكن أن يكون ضاراً بالصحة على المدى الطويل.



وكشف ديفيد بيكهام مؤخرًا أن زوجته فيكتوريا قد تناولت الوجبة نفسها على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية، وقال في مقابلة صحفية "منذ أن التقيتها كانت تأكل السمك المشوي والخضروات على البخار".

إلا أن الخبراء يعتقدون أن التمسك بوجبات محدودة والاقتصار عليها ليس أمراً صحياً. و يقول اختصاصي التغذية سيان بورتر "عندما أطلب من الناس الاحتفاظ بمذكرات طعام، فإن أحد الأشياء التي أنظر إليها هو التكرار، وكذلك الحجم. الأمر لا يتعلق الأمر بما تأكله فحسب ، بل عدد المرات التي تتناوله فيها".

وأضاف بورتر "نقص التنوع هو شيء؟ أراه مع معظم العملاء - حتى عندما يعتقد شخص ما أنه يختار كل الأشياء الصحيحة. ليس الأمر أن تناول الدجاج المشوي مع البروكلي يعد أمرًا سيئًا في حد ذاته، لكن طعاماً واحداً لن يمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها، ولهذا السبب تحتاج إلى التنويع".

و تتفق الدكتورة ميغان روسي، أخصائية التغذية والباحثة في صحة الأمعاء في كينجز كوليدج بلندن مع هذا الرأي، حيث تقول "حتى الأشخاص المهتمون بالصحة يميلون إلى شراء نفس الأطعمة، وتظهر الأبحاث أننا بحاجة إلى التنوع لتحسين صحة أمعائنا، والتي بدورها مرتبطة بصحة كل عضو في أجسامنا تقريبًا".

وخلص بحث نُشر في عام 2014، إلى أننا لا نأكل أكثر بشكل عام فحسب، بل إن المزيد من السعرات الحرارية لدينا تأتي من اللحوم والزيت والحبوب مثل القمح والذرة - وهي السمات المميزة لنظام غذائي حديث ارتبط بارتفاع أمراض القلب، من النوع. 2 ـ السكر والسمنة. وتشير التقديرات إلى أن 75 في المائة من غذاء العالم يأتي الآن من 12 نباتًا وخمسة أنواع حيوانية فقط.

وأدى اتباع نظام غذائي يفتقر إلى التنوع، ولكنه غني بالسعرات الحرارية، إلى ظاهرة زيادة الوزن مع الإصابة بسوء التغذية في نفس الوقت.

و في حين أن هذا قد يكون في بعض الأحيان بسبب المرض أو الإعاقة (مثل مشاكل البلع)، إلا أنه قد يكون نتيجة الكثير من السعرات الحرارية "الفارغة" - الكثير من السكر والدهون، وعدم كفاية الفاكهة والخضروات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.