الصين تعثر على نوع جديد لأوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت الصين أكثر من 13 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تحدثت وسائل إعلام حكومية عن حالة إصابة بنوع فرعي جديد من متحور "أوميكرون".



والشكل الجديد للفيروس، يتطور من فرع "بي.إيه1.1." لمتحور "أوميكرون"، طبقاً لما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز" نقلاً عن بيانات التسلسل الجيني من السلطات الصحية المحلية، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر التقرير أن النوع الفرعي لا يضاهي فيروسات كورونا الأخرى، التي تسبب مرض كورونا في الصين.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم عن لجنة الصحة الوطنية الصينية قولها إن البر الرئيسي الصيني سجّل أمس السبت 1455 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من حالات الإصابة المحلية المذكورة المسجلة أمس السبت، سُجلت 956 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، و438 حالة في بلدية شانغهاي، و11 حالة في مقاطعة تشجيانغ.

وشهدت أكثر من 10 مناطق على مستوى المقاطعة، تسجيل حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 154738 حالة، حتى أمس السبت، وذلك يشمل كلاً من الحالات المحلية والوافدة.