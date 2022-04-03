تعرف على الآثار السلبية لتناول التوابل الحارة على الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قد يعتبر وجود القليل من التوابل الحارة في الطعام عاملا إيجابية يساهم في الحفاظ على الصحة حسب الدراسات، ولكن يجب الانتباه إلى الكميات المضافة من هذه التوابل.



تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة ليست مناسبة للجميع، وتعتمد على جسم كل شخص، فقد يكون لتناول هذه التوابل أثار سلبية على الجسم ومنها:

قد يكون لها تأثير ملين للأمعاء .

يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أحد الأسباب الأكثر شيوعا وراء اضطراب المعدة والإسهال، ووفقا لإحدى الدراسات العلمية يمكن أن يؤدي تناول الكابسيسين بكثرة إلى تهيج بطانة المعدة بعد تناوله، وقد تشمل الأعراض الناتجة عن الإفراط في تناول الكابسيسين ، وفقا لمعلومات من Healthline، "الغثيان" و "القيء" و "آلام البطن" و "الإسهال".

قد تتسبب في ظهور حب الشباب والأكزيما.

تقول طبيبة الأمراض الجلدية ريبيكا تونج ،"الأطعمة الحارة قد تسبب الإصابة بالطفح الجلدي لدى بعض الأشخاص"وتضيف "عندما يتسبب الطعام الحار في حدوث التهاب في القناة الهضمية، من اضطراب في المعدة أو ارتداد الحمض أو أعراض أخرى، يمكن أحيانا رؤية هذا الالتهاب على الجلد مع احمرار أو اندلاع حب الشباب أو حتى الإكزيما.

يمكن أن تسبب الأرق.

يقول خبراء الصحة في WebMD: "الأطعمة الحارة والحمضية يمكن أن تقتل جهود النوم لأنها تسبب الحموضة المعوية"ويضيف الخبراء "الحموضة المعوية هي مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي ، المعروف أيضا باسم ارتداد الحمض"، ووفقا للعديد من خبراء الصحة البارزين، لا يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع اقتراب موعد النوم لأن الاستلقاء يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الانزعاج الذي نشعر به.

قد يؤدي التناول الدائم للتوابل إلى تغيرات في الصوت .

وفقا لخبراء الصحة في Mayo Clinic ، فإن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل هو أحد الأشياء التي يمكن أن تهيج الحلق، وخصيصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء ،وهو أمر يحدث عادة بسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، فقد يؤدي ذلك ليس فقط إلى القيء ولكن أيضًا إلى الألم والتورم و "صوت الحصان مكتوم".

قد تؤدي إلى ظهور بثور وطفح جلدي.

وفقًا لـ الدكتور Barry Green ، من مختبر John B. Pierce في نيو هيفن، فإن مجرد لمس بعض الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يكون له مخاطر صحية، وأوضح لمجلة ساينتفيك أمريكان أن "الأطعمة الحارة تثير المستقبلات الموجودة في الجلد التي تستجيب عادة للحرارة". "هذه المستقبلات هي ألياف الألم، والمعروفة تقنيا باسم مستقبلات الألم متعددة الوسائط، وهي تستجيب لتقلبات درجات الحرارة وللتحفيز الميكانيكي الشديد، مثل القرص والقطع ؛ كما أنها تستجيب لتأثيرات كيميائية معينة. ويمكن الخلط بين الجهاز العصبي المركزي أو خداعه عند حدوث هذه الآلام يتم تحفيز الألياف بواسطة مادة كيميائية، مثل تلك الموجودة في الفلفل الحار ، مما يؤدي إلى استجابة عصبية غامضة ".