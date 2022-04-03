شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض الإمساك عند الرضع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر الإمساك عند الأطفال مشكلة تؤرق العديد من الأمهات، حيث يتبرز الأطفال المصابون بالإمساك عدد مرات أقل أو يكون البراز جافا وصلبا.



ولا يوجد جدول محدد أو أرقام ثابتة لمعدل التبرز الطبيعي للأطفال الرضع، فنمط حركة أمعاء هؤلاء وتركيبة برازهم قد يختلفان بين يوم وآخر، تماماً كالكبار.

ونستعرض فيما يلي أهم أعراض وأسباب الإمساك عند الأطفال بحسب موقع "مايو كلينك"..

2- براز صلب وجاف ويصعب خروجه

3- ألم أثناء التبرُّز

4- ألم بالمَعِدة

5- وجود آثار للبراز السائل أو اللزج في ملابس طفلكَ الداخلية، علامة على تكدُّس البراز في المستقيم.

أسباب الإمساك عند الرضع

يحدث الإمساك بصفة أكثر شيوعًا عندما تتحرك الفضلات أو البراز ببطء شديد خلال الجهاز الهضمي؛ ما يسبب صلابة البراز وجفافه.

قد تسهم العديد من العوامل في الإمساك لدى الأطفال، ومنها:

1- الحصر يمكن أن يتجاهل طفلك الحاجة إلى التبرز لخوفه من الحمام، أو لعدم رغبته في التوقف عن اللعب.

2- يمكن أن تؤدي عمليات التبرز المؤلمة الناتجة عن البراز الكبير الصلب إلى الحصر. إذا كانت عملية التبرز مؤلمة.

3- إذا بدأت التدريب على استخدام الحمام مبكرًا للغاية، يمكن أن يثور طفلك ويحصر البراز.

4- تغييرات في النظام الغذائي. يمكن أن يؤدي عدم وجود فواكه وخضروات غنيين بالألياف أو سوائل في نظام طفلك الغذائي إلى الإمساك.

5- تغييرات في الروتين. يمكن أن تؤثر أي تغييرات في روتين طفلك— مثل السفر، أو الطقس الحار، أو الإجهاد— في الوظيفة المعوية.

6- الأدوية يمكن أن تسهم مضادات اكتئاب محددة وأدوية أخرى متنوعة في حدوث الإمساك.

7- الحساسية تجاه لبن الأبقار، يمكن أن تؤدي الحساسية تجاه لبن الأبقار أو استهلاك كمًا كبيرًا من منتجات الألبان (أجبان وألبان الأبقار) إلى الإصابة بالإمساك في بعض الأحيان.

8- التاريخ العائلي يعد الأطفال الذين عانى أفراد من عائلتهم الإمساك أكثر عرضة للإصابة به. ويمكن أن يعود ذلك إلى جينات أو عوامل بيئية مشتركة.

عادةً لا يُشكِّل الإمساك لدى الأطفال خطورة، لكن من الممكن أن يُؤدِّي الإمساك المزمن إلى حدوث مضاعفات أو يكون إشارة على وجود حالة مرضية كامنة.

من المهم أن تصطحِبي طفلكَ إلى الطبيب إذا استمرَّ الإمساك لمدة تَزيد على أسبوعين أو كان مصحوبًا بما يلي:

1- حُمَّى

2- عدم تَناوُل الطعام

3- دَم في البراز

4- انتفاخ في البطن

5- فقدان الوزن

6- ألم أثناء التبرُّز

7- بروز جزء من الأمعاء من فتحة الشرج (تدلي المستقيم)