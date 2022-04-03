شركة أمازون تضيف ميزة جديدة للمساعد الصوتي أليكسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أضافت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون خاصية جديدة إلى تطبيق المساعد الشخصي الذكي أليكسا تتيح له إرسال تنبيه إلى المستخدم عند طرح أي سلعة موجودة على قائمة المشتريات المستقبلية للمستخدم، للبيع.



وقالت أمازون إن أليكسا اعتبارا من الآن سيقوم التطبيق أليكسا بتنبيه المستخدم بطرح السلع التي يرغب في شرائها للبيع قبل الطرح بما يصل إلى 24 ساعة، ثم يقوم التطبيق بطلب السلعة لحساب المستخدم إذا طلب هو ذلك.

كما أن الخاصية الجديدة ستعمل مع البنود التي وقع عليها المستخدم علامة "محفوظة لوقت لاحق" على منصة أمازون. والخاصية الجديدة متاحة لعملاء خدمة أمازون برايم المدفوعة في الولايات المتحدة من خلال كل الأجيال الجديدة من السماعات الذكية إيكو.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن تفعيل الخاصية الجديدة على التطبيق "أليكسا" من خلال الوصول إلى قائمة "أمازون شوبنغ" من إعدادات التنبيهات واختيار "توصيات التسويق".

وعند تفعيل الخاصية الجديدة ستتحول دائرة "أمازون إيكو" إلى اللون الأصفر عند طرح السلعة المطلوبة للبيع. كما يمكن للمستخدم أن يطلب من أليكسا تنبيهه إلى أي صفقة عند اتمامها. كما يمكن للمستخدم أن يقول "أليكسا اشتريها لي"، إذا كان يريد شراءها.