شركة أبل تحل مشكلة استنزاف البطارية في أجهزتها بإصدار جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة قبل أيام قليلة الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس ويحمل اسم آي.أو.إس 1ر4ر15 بعد أسابيع قليلة من طرح الإصدار السابق آي.إو.إس 4ر15، حيث يحل الإصدار الجديد المشكلة التي تؤدي إلى استنزاف البطارية في بعض هواتف أيفون التي ثبتت الإصدار السابق آي.أو.إس 4ر.15



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض مستخدمي هواتف أيفون التي تنتجها آبل كتبوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شكاوى من استنزاف بطارية الجهاز بعد تثبيت الإصدار آي.أو.إس 4ر.15 وردت إدارة الدعم الفني في أبل على شكاوى العملاء عبر موقع تويتر أيضاً. وقالت إنه طبيعي بالنسبة لبعض التطييقات والخصائص أن يتم تعديلها خلال فترة تصل إلى "48 ساعة بعد تحديث نظام التشغيل".

كما أن الإصدار الأحدث يصلح الخطأ الذي يسبب عدم استجابة بعض أجهزة برايل عند تصفح النص أو ظهور رسالة تحذير، بالإضافة إلى إصلاح خطأ يجعل بعض أجهزة الاستماع في آيفون تفقد الاتصال مع بعض التطبيقات الخارجية.

كانت أبل قد طرحت الإصدار آي.أو.إس 4ر15 يوم 15 مارس (آذار) الماضي. ويتضمن التحديث الأخير القدرة على استخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه لفتح الهاتف حتى مع ارتداء المستخدم للكمامة، إلى جانب تقنية يوينفرسال كونترول و37 رمز تعبيري جديد.