جوجل يوفر طريقتين لتحديد المعلومات الموثوقة على محرك البحث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل عن تطوير خصائص جديدة في محرك البحث ستتيح لمستخدم المحرك طريقتين جديدتين لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة. الخاصية الأولى على علامة "يتم الاستشهاد بها كثيراً جداً" لتنبيه المستخدم إلى المقالات التي جرى الاستشهاد بها في القصص الإخبارية الأخرى.



وغالباً ما تكون هذه القصص التي يجري الاستشهاد بها كثيراً، ظهرت أولاً وموثقة ومحلية بما يجعلها توفر معرفة أفضل بالسياق العام للحدث.

أضافت غوغل أن علامة "هايلي سايتد" (تم الاستشهاد بها كثيراً) ستظهر في مربع "أهم الأخبار" على أي شيء بدءاً من المقالات الاستقصائية وحتى المقابلات والبيانات والقصص الإخبارية المحلية، ما دامت وسائل الإعلام الأخرى تعاملت مع هذه القصص وأشارت إلى أنها ذات صلة من خلال نشر روابط لها.

أما الخاصية الثانية، فتتعلق بالأنباء العاجلة أو الموضوعات المتغيرة، عندما يتم الإشارة إلى التغييرات مع تطور أي قصة إخبارية، وأضافت غوغل تلميحات لتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

ومع تفعيل الخصائص الجديدة، ستظهر نتائج البحث على محرك جوجل بالنسبة للقصص المتطورة، ومعها تلميحات تتيح للمستخدمين التأكد من مصداقية مصدر القصة.

كما سيشجع محرك البحث جوجل المستخدمين على التحقق من مصداقية المصادر وتاريخ النشر أو حتى العودة إلى القصة مرة أخرى عند ظهور معلومات جديدة تتعلق بها. ومن المقرر طرح خاصية "يجري الاستشهاد بها كثيراً" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.