البرلمان العراقي: الفساد آفة تنخر جسد الدولة وعملية محاربته تتطلب جهودا مشتركة

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الظروف الداخلية والخارجية استنزفت طاقات العراق البشرية والاقتصادية، مشيرا الى أن الشعب العراقي تحمل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن الكاظمي وجه، خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، قادة الشرطة برفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط جديدة وإجراء جولات تفتيشية، وقال "إننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا أن بإمكان جهودنا أن تتحول إلى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية".

وأضاف أن "المطلوب من القادة الأمنيين هو التحرر من الضغوطات السياسية أو التي تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره".

وأكد أن الأجهزة والمؤسسات العراقية بحاجة إلى أن تضطلع بواجبها وفي نفس الوقت، أن يكون هناك حساب صارم إزاء أي تقصير.

ولفت إلى أن وباء المخدرات يجب أن يعامل معاملة الإرهاب وداعش، مشددا على أن المخدرات آفة خطيرة يجب عد السماح بتسللها إلى المجتمع العراقي.