شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة تعاف منذ الأحد الماضي وحتى صباح اليوم وعدم تسجيل أي حالات وفيات.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت كالتالي: الضفة الغربية 177، وقطاع غزة 215، ومدينة القدس 145، مشيرة إلى أنه لم تسجل أية حالة وفاة جراء الفيروس خلال الفترة التي شملها التقرير.

وأضافت أن حالات التعافي سجلت كالتالي: الضفة الغربية 246، وقطاع غزة 175، ومدينة القدس 205.

وأشارت إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات الفلسطينية بلغت 21، منها 12 بالعناية المكثفة و4 على أجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 51%.