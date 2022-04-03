شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الألغام العراقية تعلن إزالة أكثر من مليون قطعة ذخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دائرة شؤون الألغام بوزارة البيئة العراقية، تدمير وإزلة أكثر من مليون قطعة ذخيرة .

وقال مدير التخطيط والمتابعة في الدائرة أحمد العبودي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، "إن عدد الذخائر التي تم تدميرها منذ بدء برنامج إزالتها وحتى الآن بلغت تقريبا مليونا و91 ألفا و536 قطعة ذخيرة قطعة ذخيرة".

يذكر أن دائرة شؤون الألغام العراقية، أعلنت في وقت سابق أنها تتجه للتعاقد مع شركات لتدعيم الجهد الوطني، فيما كشفت عن مشروع لإزالة خطر الألغام عن 670 كيلومترا مربعا بقيمة 500 مليار دينار.