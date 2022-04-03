شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الأردن: صلينا على النبي 1000 مرة قبل إعلان موعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية عبدالكريم الخصاونة، إن قرار الأردن، باعتماد يوم الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك صحيح.

وأكد مفتي الأردن في تصريحات إذاعية نقلتها وسائل إعلام أردنية "صلينا على النبي ألف مرة قبل أن نصدر بيانا للإعلان عن رمضان".

وأوضح دائرة الإفتاء الأردنية تعتمد على العلم الشرعي والحسابات الفلكية، والمجمع الفقهي الإسلامي، في تحري هلال شهر رمضان.

ولفت إلى أنه كان من الصعب رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو من خلال التلسكوب، مؤكدا أن الأردن يعتمد الرؤية الشرعية للإعلان عن رمضان، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

وتابع مفتى المملكة الأردنية: "القمر يحتاج لرؤيته 15 ساعة بعد أن تتم عملية ولادته"، مطالبا كل من يدعي أن الأردن أخطأ بإعلان موعد رمضان أن يأتي بأدلة شرعية واضحة توضح الخطأ.