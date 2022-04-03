قوات الجيش اليمنى تصد هجوما للحوثيين غرب مأرب

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الجيش اليمنى الوطني، إحباط هجوم شنته جماعة الحوثي، على مواقعها غرب محافظة مأرب في شمال شرق اليمن؛ وذلك بعد ساعات من بدء سريان الهدنة المعلنة في اليمن، برعاية أممية .

وذكر الجيش اليمني في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، الأحد، أن قوات الجيش تصدت لهجوم حوثي على مواقعها غربي مأرب، وأجبرت العناصر الحوثية على الفرار، بعد أن كبدتها عدد من القتلى والجرحى في صفوفها، يأتي ذلك بالتزامن مع خروقات للهدنة المعلنة في جبهات محافظة تعز، حيث أعلن الجيش رصد 20 خرقا حوثيا في عدة جبهات بالمحافظة .

ودخلت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، أمس السبت حيز التنفيذ، بعد موافقة جميع الأطراف على وقف الأعمال العسكرية في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.