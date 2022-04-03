شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: نشاط بدني يحسن الحالة المزاجية مع تأثير دائم لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

لم يعد هناك شك في أن التمارين يمكن أن تكون معززا كبيرا لمزاج المصابين باضطراب اكتئابي شديد. وحتى ساعة من النشاط البدني أسبوعيا يمكن أن تكون كافية لتقليل مخاطر النوبات المستقبلية.



ومن المثير للدهشة أنه لا يُعرف الكثير عن التأثيرات الفورية للتمرين على خصائص معينة لكل من الحالة المزاجية والعقل بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب، سواء أثناء جلسة التمرين أو بعدها مباشرة.

ويقول جاكوب ماير، عالم الحركة في جامعة ولاية آيوا: "استخدمت الكثير من الأبحاث السابقة حول تأثيرات التمارين الرياضية على الصحة العقلية، بشكل عام، مقاييس واسعة جدا للرفاهية. وما كنا مهتمين به، على وجه التحديد، هو: كيف تؤثر التمارين الحادة - أي جلسة واحدة من التمارين في اليوم - على الأعراض الأولية للاكتئاب".

وتتكون الأشكال المزمنة من الاكتئاب من مجموعة متنوعة من التغيرات العقلية التي تجعله أكثر من مجرد شعور بالكآبة. وبالنسبة للكثيرين، هناك خسارة فادحة للمتعة التي تأتي مع نوبات الاكتئاب - وهو أحد الأعراض المشار إليها باسم انعدام التلذذ.

ثم هناك علاقة الاضطراب بوظائف الإدراك الضعيفة، بما في ذلك فقدان الذاكرة وسرعة المعالجة، والتي قد تستفيد أيضا من التمارين.

ولإضافة تفاصيل إلى معرفتنا بكيفية تأثير التمرين على التغييرات في كل من الحالة المزاجية والمهارات العقلية، حلل ماير وزملاؤه درجات اختبار مختلفة لـ 30 متطوعا قبل وأثناء وبعد جلسة ركوب دراجات مكثفة إلى حد ما لمدة نصف ساعة.

وتضمنت الاختبارات استبيانا لتقييم الحالة المزاجية والمشاعر الحالية، ومقياسا لقياس انعدام التلذذ، والعديد من التقييمات المعرفية، بما في ذلك شيء يسمى Stroop color and word test.

وكانت التقييمات تهدف إلى تشكيل صورة أوضح لكيفية تطور الحالة العقلية للشخص خلال جلسة التمرين أثناء تعامله مع الاكتئاب.

وفي منتصف الدورة، لقي المشاركون عموما تحسنا في مزاجهم، استمر لمدة 75 دقيقة على الأقل بعد انتهاء التمرين.

كما تحسنت مشاعر انعدام التلذذ، على الرغم من أنها بدأت تتقهقر إلى الوراء بعد 75 دقيقة من التمرين. ومع ذلك، بالمقارنة مع أولئك الذين استراحوا بهدوء، كانت لا تزال نتيجة إيجابية.

وربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الاختلافات في القدرة المعرفية. وعلى عكس النتائج السابقة على الأفراد الأصحاء، والتي تنبأت بأوقات رد فعل محسنة بشكل عام، كانت النتائج بين هذه العينة مختلطة.

وأثناء التمرين، كانت نتائج اختبار Stroop للمشاركين أسرع قليلا. ومع ذلك، انخفض هذا بعد 25 و50 دقيقة من توقفهم، وأصبح أبطأ من أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة.

وليس من الواضح سبب حدوث ذلك، أو ما إذا كان مرتبطا بأعراض اضطراب الاكتئاب الشديد الأخرى على الإطلاق. وحقيقة أن هناك تحسنا فوريا في الحالة المزاجية والاستمتاع العام بعد النشاط البدني، يساعد في بناء حالة للأشخاص المصابين بالاكتئاب والتي قد تشجعهم على ممارسة المزيد من التمارين.

ومع ذلك، قد لا يكون الأمر بهذه البساطة. فالاكتئاب يستنزف الدافع، ما يعني أن توقع الضجة التي تأتي مع الخروج من المنزل والانتقال قد لا يكون كافيا لإحداث تغيير في العادة.

ويقول ماير: "النتائج تشير إلى فترة زمنية بعد التمرين عندما يكون من الأسهل أو الأكثر فاعلية لشخص مصاب بالاكتئاب أن يفعل شيئا نفسيا أو معرفيا".