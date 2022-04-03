شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردني يطلق برنامج التشغيل الوطني 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، الذي من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص.

وأكد رئيس وزراء الأردن أن برنامج التشغيل الوطني أحد أهم التزامات الحكومة الأردنية للأعوام 2021-2023، مشيرا إلى إدراك الحكومة للتأثير الصعب لنسب النمو المتدنية التي حققها اقتصاد الأردن بسبب ظروف إقليمية أثرت على المملكة إضافة إلى تحدي أزمة كورونا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخصاونة في مجلس الوزراء الأردني، وشارك فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول ووزير العمل الأردنى نايف استيتية.

ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للأردنيين عبر تحفيز القطاع الخاص، حيث بلغ معدل البطالة في الأردن في آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، لغاية الربع الرابع من العام الماضي، 23.3%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.4%، مقابل 30.7% للإناث.

يهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.