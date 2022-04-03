شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف "دولة القانون" فى العراق: هدنة اليمن بارقة أمل مشجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس ائتلاف "دولة القانون" بالعراق نوري المالكي، الأحد، إن الهدنة التي أعلنت في اليمن بارقة أمل مشجعة، مضيفا في بيان له نقلته وسائل إعلام عراقية أن "مبادرة الأمم المتحدة في إقرار الهدنة في اليمن بارقة أمل مشجعة .. ونأمل أن تكون فرصة مواتية لبناء سلام عادل ومستقر في هذا البلد الذي يتجرع منذ سنوات ويلات الحرب ومرارة المعاناة الإنسانية لاسيما وسط المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن".

ودعا نورى المالكى الأطراف جميعاً إلى إدامة هذه الهدنة والتمسك بها، وترك الشعب اليمني المظلوم يقرر مصيره بنفسه ومستقبل وطنه.

وكانت الهدنة في اليمن التي أعلنت عنها الأمم المتحدة قد دخلت أمس السبت حيز التنفيذ ومن المقرر أن تستمر لمدة شهرين.