شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من محافظة رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الشاب أدهم إبراهيم عايش لدادوة، بعد مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله، ومن بلدة دورا القرع شمال شرق رام الله، واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: طارق سيف المغربي، وأحمد بسام حسن، ويزن حمدان، ولؤي حمدان، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من مدخل البيرة الشمالي.