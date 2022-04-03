4 أطعمة يمكن إعدادها للإفطار خلال 30 دقيقة لكي تتجنب التأخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحلول شهر رمضان، تكثر التجمعات والزيارات العائلية احتفالًا بالمناسبة التي ينتظرها المسلمون بشوق كبير.



وتفرض هذه التجمعات على ربة الأسرة المضيفة عبئا إضافيًا، فتسعى جاهدة إلى إعداد وجبة الإفطار، بجانب تهيئة أركان البيت لاستقبال الضيوف، في أمر قد يعرضها لأزمة، تتمثل في فشل أداء أي من هذه المهام، أو عدم إنهائها قبل رفع أذان المغرب.

ولتلافي هذه العواقب، يمكن لربة المنزل إعداد وجبات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة، وهو ما نوه إليه تقرير نشره موقع "pinkvilla".

وحدد التقرير 4 وجبات على وجه التحديد، جاءت كالآتي:

برياني دجاج

تتكون هذه الوجبة من الأرز البسمتي، والتوابل، والبصل المكرمل، مع إضافةً تتبيلة بالزبادي، التي تحافظ على الدجاج طريًا.

وحسب المنشور، إعداد هذه الوجبة بالمكونات سالفة الذكر، يضمن تحضيرها سريعًا في غضون 30 دقيقة.

فاهيتا الدجاج

تتطلب هذه الوجبة شراء التورتيلا أو لفائف، إضافةً إلى الصلصة، وأي جوانب أخرى قد يرغب فيها المستهلك، كالخس المفروم، والجبن المبشور، والقشدة، والكزبرة وغيرها.

وحينما تجهز ربة المنزل هذه المكونات، كل ما عليها هو قلي الدجاج مع بعض الفلفل المفروم والتوابل وعصير الليمون.

بطاطس مبشورة باللحم المفروم

كل المطلوب لإعداد هذه الوجبة هو مزج البطاطس المبشورة باللحوم المفرومة، إضافةً إلى البيض، والبصل، والجزر، والفلفل الأسود، والبقدونس، ومرق الدجاج المبرد.

الخويا

هي وجبة مكونة من دقيق القمح الكامل، والملح، ثم تُقسم وتُحشى بمزيج من الخويا المبشورة، والزعفران، والسكر.