كم سورة سميت على اسم مواقيت الصلاة؟.. إليك الاجابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يضم كتاب الله المصحف الشريف نحو 114 سورة، لكن من بينها واحدة أو أكثر تحمل اسم ميقات صلاة، فكم سورة سميت على اسم مواقيت الصلاة؟



هناك سورتان سميتا باسم وقت من أوقات الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين هما: سورتا الفجر والعصر.

ومواقيت الصلاة تعني أوقات الصلاة وفقا لما فرضه الله عز وجل على أمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلوات خمس، لكل منها ميقات محدد.

وذكر النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مواقيت الصلوات بقوله: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ"، رواه مسلم.

وفي سورة العصر قال الله تعالي: "وَٱلۡعَصۡرِ(1) إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ(2) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ(3)"، صدق الله العظيم.

العصر سورة مكية، رقمها 103 في ترتيب سور المصحف الشريف، وعدد آياتها 3 فقط، ومعنى كلمة العصر: الدهر.

وقيل أقسم الله بالعصر لأن فيه عبرة للناظر ومعناه ورب العصر، بينما قال مقاتل: أقسم الله بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى.

هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجياً في الدنيا مفلحاً في الآخرة، الأولى هي خصلة الإيمان بالله، والثانية هي عمل الصالحات وأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده، والخصلة الثالثة التواصي بالحق والنصيحة، والرابعة التواصي بالصبر والأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر".

أما سورة الفجر، فبدأت بقول الله عز وجل: "وَٱلۡفَجۡرِ(1) وَلَيَالٍ عَشۡرٖ(2) وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ(3) وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ(4)... "، صدق الله العظيم.

والفجر سورة مكية رقمها 89 في ترتيب سور المصحف الشريف، وعدد آياتها 30 آية، وفيها أقسم الله عز وجل بالفجر، وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار الصبح كل يوم وهو قول عكرمة، وقال عطية عنه: صلاة الفجر.