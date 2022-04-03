كل ما تريد معرفته حول هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل شركة هواوي الصينية ترسيخ أقدامها في السوق المصرية من خلال هاتفها الجديد Huawei Nova 9 SE.



الهاتف الذي تم إطلاقه في السوق المصرية نهاية مارس/آذار المنتهي، يعد "نسخة مخففة" من هاتف هواوي Nova 9، وفقا لموقع "mobizil" التقني.

في هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE.

ـ يأتي هاتف Huawei Nova 9 SE بشاشة من النوع (IPS LCD) حجمها 6.78 بوصة، وتبلغ دقتها (2388×1080) بيكسل، بجودة (FHD+)، ومعدل تحديث 90 هرتز.

ـ يتميز هاتف Huawei Nova 9 SE، بكاميرا أمامية "سيلفي" 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية (108 - 8 - 2 - 2) ميجابيكسل.

ـ زودت هواوي هاتفها الجديد ببطارية ليثيوم بوليمر خحمها 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

ـ يؤخد على هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE أنه لا يدعم تركيب كارت ميموري لكنه يدعم تركيب شريحتين اتصال (4G).

ـ يعمل هاتف هواوي الجديد بمعالج من النوع (qualcomm Snapdragon 680) ثماني النواة.

أسعار هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE

ـ يبلغ سعر هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE في مصر نحو 7 آلاف و500 جنيه مصري للإصدار 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، و8 جيجابايت ذاكرة عشوائية (رام).

ـ يأتي هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE، بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق.

ـ يتميز هاتف هواوي الجديد بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت.

ـ هاتف هواوي Huawei Nova 9 SE، يأتي ببصمة أصبع تتواجد على زر الباور، كما أنها تدعم (Face Unlock).

ـ يدعم هاتف هواوي الجديد Huawei Nova 9 SE ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، كما أنه لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي