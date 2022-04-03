شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: السودان لن يُسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن السودان لن يُسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب، مشددا على أنه لا تفريط في البلاد.

وذكر مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان اليوم الأحد، أن البرهان حضر حفلا مسائيا على شرف استقبال الضباط الخريجين من الكلية الحربية وكليات جامعة كرري، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونواب رئيس هيئة الأركان، وقادة القوات الرئيسة.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الضباط الخريجين ينضمون إلى ميادين العمل في أوقات صعبة يمر بها السودان، لافتا إلى أن القوات المسلحة تواجه الكثير من الإشاعات والتلفيق والكذب.

وطالب الضباط الخريجين بعدم الانسياق وراء هذا التضليل الممنهج، موضحا أن جهات محددة ومعروفة، لفظها الناس لأنها لا تريد خيرا بالبلاد، هي من تقف وراء كل ذلك.

وأكد أن القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أية جهة أو تنظيم أو حزب وأن الجيش مستمر في خدمة السودان بما يحفظ أمنه واستقراره دون أن يخشى أحدا.

من جانبه، طالب نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد، الخريجين بضرورة إدراك متطلبات المتغيرات التي حدثت بالسودان.