شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية وصحو فى الإمارات ومائل للحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ، فى السطور التالية:

السعودية:

بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة. وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند 20:31 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الاول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

الكويت:

وفى الكويت حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

وفى المساء معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .