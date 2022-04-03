شركة فورد تطلق الموديل الجديد من سيارتها كوغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فورد عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها Kugaالمصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة تلفت الأنظار إليها من خلال الكشافات الجديدة والتصميم الجديد لمصابيح الضوء النهاري وشبكة المبرد الأكبر والموضع الجديد لشعار الشركة على شبكة المبرد وتصميم المئزر الأمامي الجديد وفتحات التهوية الأكبر.

وامتدت التعديلات التصميمية على المؤخرة لتبدو أكثر أناقة من خلال التصميم الجديد للمصابيح الخلفية والمئزر وطاقم الناشر مع مخارج بتصميم جديد لمجموعة العادم، ولم تكشف الشركة الأمريكية حتى الآن عن التغييرات التقنية التي قد تطرأ نظام الدفع الخاص بالسيارة.