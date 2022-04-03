دراسة: ترطيب الجسم يحمي من قصور القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نتائج دراسة جديدة إن شرب كمية كافية من الماء باستمرار لا يدعم وظائف الجسم الأساسية فحسب، وإنما يحد من خطر الإصابة بقصور القلب، إلى جانب مشاكل قلبية أخرى. ويعتبر قصور القلب شائعاً بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.



وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين جفاف الجسم المزمن وبين زيادة خطر الإصابة بتليف القلب، وتصلّب عضلة القلب لمن تتراوح أعمارهم بين 44 و66 عاماً. وهي فئة عمرية أقل من تلك التي تزداد بينها أمراض القلب.

ويساعد الحفاظ على نسبة ماء جيدة في الجسم على التقليل من نسبة الصوديوم والسكر في الدم.

ووجد الباحثون أن مستويات الصوديوم التي تزيد عن 142 ملي/ لتر في الدم خلال منتصف العمر مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بتضخم البطين الأيسر وفشل القلب في وقت لاحق من الحياة. وأن الزيادة في نسبة هذا الخطر تصل إلى 39 بالمائة.

وأوصت نتائج الدراسة التي أجريت في المعهد القومي للقلب والرئة والدم بولاية ميريلاند الأمريكية، النساء بتناول 6-8 أكواب من الماء والسوائل يومياً، والرجال 8-10 أكواب يومياً. والمقصود بالسوائل: العصائر والمشروبات الخالية من الكافيين.