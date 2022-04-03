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وزير خارجية الجزائر يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة فى أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس)، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزراء خارجية الجزائر والأردن والسودان والعراق ومصر إلى كل من موسكو ووارسو، للتحادث مع نظرائهم من روسيا وأوكرانيا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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