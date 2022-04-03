شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس)، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزراء خارجية الجزائر والأردن والسودان والعراق ومصر إلى كل من موسكو ووارسو، للتحادث مع نظرائهم من روسيا وأوكرانيا".