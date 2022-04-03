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اغتيال أحد أعضاء الاتحاد الوطنى الكردستانى فى شمال العراق

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القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة روسيا اليوم في العراق السبت أن مسلحين مجهولين اغتالوا عضوا في الاتحاد الوطني الكردستاني شمالي البلاد.

 

اغتيال أحد أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراقالعراق.. اعتقال وزير الهجرة والمهجرين السابق بتهمة القتل العمد.

 

وذكر مراسلنا، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، اغتالا ريبوار محمد أمين وهو أحد أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك.

 

وأضاف، أن السلطات لم تعلن عن أي معلومات جديدة بشأن هوية منفذي عملية الاغتيال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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