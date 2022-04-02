العراق يخطط لإنتاج ما يصل إلى 3 ملايين طن من القمح هذا الموسم

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية السبت، إن إنتاج البلاد من القمح قد يصل إلى 3 ملايين طن هذا الموسم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل وزارة الزراعة مهدى سهر الجبورى القول إن الوزارة ستقر الخطة الزراعية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية خلال الشهر المقبل للمحاصيل الصيفية ومنها الشلب والذرة الصفراء، مشيراً إلى توقعات بإنتاج ما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين طن من القمح.

وأوضح أن هذا الإنتاج يعتمد على رسالة الاطمئنان من خلال تسليم مستحقات الفلاحين"، مشيراً إلى أن الخطة الزراعية تعتمد بالتفاوض مع وزارة الموارد المائية ويتم فيها الاعتماد على الخزين المائي. وأضاف: "بما أنه لدينا خزين مائي، نتوقع ونتأمل أن تعاد الخطة كما كانت سابقاً بنسبة 100% لمواجهة الأزمة العالمية".