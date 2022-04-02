شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بإعلان الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعلان هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية.

وأعربت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن.