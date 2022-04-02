شهر مارس الأكثر سخونة في الهند منذ 122 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

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ضربت موجة حر قاسية الهند خلال شهر مارس الماضي، هي الأولى منذ 122 عاما، وفقا لما أظهره تحليل أجرته إدارة الأرصاد الجوية الهندية "IMD".



وقال مسؤولو الأرصاد، اليوم السبت، إن موجة الجفاف المطولة أدت إلى أحوال جوية شديدة الحرارة في شمال غرب الهند. ووفقا لبيانات "IMD"، كان شهر مارس 2022 أحر مارس في تاريخ البلاد الموثق منذ عام 1901.

وارتفعت الحرارة في أجزاء من دلهي يوم الخميس (31 مارس)، حيث تجاوزت درجة الحرارة القصوى 41 درجة في ثلاثة أماكن. وقالت "IMD"، يوم الجمعة، كانت درجة الحرارة القصوى المسجلة في العاصمة 36.5 درجة مئوية، بزيادة ثلاث درجات عن المعدل الطبيعي. واستقرت درجة الحرارة الصغرى عند 21.4 درجة مئوية، أي أعلى بثلاث درجات من متوسط ​​الموسم.

وشهد شهر مارس موجتين، الأولى بين 11 و21 مارس، والثانية بدأت في 26 مارس ولا تزال مستمرة.