الإصابات اليومية بكورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ18 ألفا.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 17949 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 19164 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ العاشر من يناير.

ودخل 3605 من المرضى الجدد المستشفى.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 340 حالة وفاة (مقابل 342 وفاة أمس)، بينما تماثل 44547 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و880038 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 369404 حالات وفاة، و16 مليونا و929332 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 89.4 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، وأكمل أكثر من 85.6 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.