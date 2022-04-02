باحثون: دحض علاقة الهواتف المحمولة بأورام الدماغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دحض علماء جامعة أكسفورد الوهم الشائع بأن استخدام الهواتف المحمولة يؤدي إلى الإصابة بأورام الدماغ.



وتشير مجلة Journal of the National Cancer Institute، إلى أن حوالي 776000 شاركوا في الاستطلاع وأجابوا عن الأسئلة الواردة في الاستبيان الذي نظمه الباحثون عام 2001 ، وشارك حوالي نصفهم في استطلاع عام 2011 ، وعموما تابع الباحثون حالة المشاركين مدة 14عاما في المتوسط.

واتضح أن عمر 75 بالمئة من النساء المشاركات في استبيان عام 2011 يتراوح بين 60 و64 عاما، يستخدمن الهاتف المحمول. وأن حوالي 50 بالمئة من النساء المشاركات في الاستبيان يتراوح عمرهن بين 75 و79 عاما. و اتضح من خلال متابعة حالتهن على مدى 14 عاما أن 3208 امرأة (0.42 بالمئة) من المشاركات أصبن بورم في الدماغ. وشملت هذه النتيجة الورم الدبقي (ورم في الجهاز العصبي). ورم العصب السمعي (تورم العصب الذي يربط الدماغ والأذن الداخلية) ؛ ورم سحائي (ورم في الغشاء المحيط بالدماغ) ورم في الغدة النخامية.

ووفقا للباحثين، ليس هناك فرق واضح وكبير بخطر الإصابة بورم الدماغ بين من لم يستخدمن في حياتهن الهاتف المحمول وبين من استخدمن الهواتف المحمولة.

وتشمل هذه الأورام في الفص الصدغي والجداري، وهي أكثر أجزاء الدماغ عرضة للخطر. كما لم يكن هناك فرق في خطر الإصابة بالورم الدبقي أو ورم العصب السمعي أو الورم السحائي أو أورام الغدة النخامية أو أورام العين.