مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة فى أوكرانيا تعقد اجتماعا تنسيقيا

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزارى المكلفة بمتابعة الأزمة فى أوكرانيا عقدت اجتماعًا تنسيقيًا اليوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئى عن بعد.

وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو يوم الاثنين 4 إبريل الجارى للقاء مع وزير الخارجية الروسى وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالى للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.