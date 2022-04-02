شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى: لا أزمة فى السكر والزيت والقمح بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة اللبنانى الدكتور عباس الحاج حسن، عدم وجود أزمات فى توافر السكر والزيت والقمح فى لبنان، موضحا أن هناك أسعارا مرتفعة للقمح نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأوضح "الحاج حسن" - في تصريحات اليوم السبت - أن هناك خطة لزيادة انتاج الدولة من القمح، مشيرا إلى القيام بإجراء مسح دقيق لكل الأراضي المزروعة في الداخل وفي الساحل ليكون لدى الوزارة معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، للوصول إلى مرحلة الدعم الذي ستقدمه الدول والهيئات المانحة، مؤكدا أن العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بالإجماع بأن تحصل وزارة الاقتصاد على المحصول من القمح الطرى والصلب، على أن يوضع آلية واضحة تتعلق بالأسعار والتوقيت والدفع، مشيرا إلى أن هذه الأمور ستتضح حتى موسم الحصاد.